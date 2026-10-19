Pongracic, un fuorigioco 'tirato': ecco cosa è successo sul 2-2 e su Goncalves

Il giorno dopo Fiorentina-Como, l'occhio della critica finisce inevitabilmente sull'arbitraggio. A far discutere è soprattutto il primo gol lariano, nato da un fallo evidente ai danni di Goncalves, ma anche la rete del 2-2 annullata a Pongracic per un fuorigioco ancora poco chiaro. Ecco la moviola della stampa nazionale:

La Gazzetta dello Sport – Nel mirino della moviola c’è soprattutto il primo gol del Como, firmato da Liberali: l’azione nasce da un fallo di Milla su Gonçalves che l’arbitro Di Bello non sanziona. Nonostante le proteste viola, il Var si limita a un controllo senza richiamare il direttore di gara al monitor. Secondo la Gazzetta, l’errore è grave e condiziona la partita: "Il Var sarebbe dovuto intervenire". L’altro episodio rilevante riguarda il 2-2 di Pongracic, annullato dopo una revisione molto lunga per un fuorigioco millimetrico.

Corriere dello Sport-Stadio – Anche questo quotidiano giudica insufficiente la direzione di Di Bello e punta l’attenzione sui due episodi. Sul gol di Liberali, la trattenuta di Milla su Gonçalves viene considerata un fallo evidente, tale da richiedere l’intervento del Var Paterna. Dubbi anche sulla procedura che ha portato ad annullare il pareggio di Pongracic: a causa del malfunzionamento del sistema di fuorigioco semiautomatico (SAOT), è stato utilizzato il sistema Cross Air 3D, ritenuto meno preciso sulle distanze minime. Il margine d’errore indicato passa così da 3-5 centimetri a circa 15. Da qui la perplessità del giornale: "Resta la sensazione di una decisione 'tirata'", per la quale sarebbe stato forse opportuno mantenere la decisione presa in campo.