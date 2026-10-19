Buon approccio ma pochi gol. La Gazzetta: "Il Como segna, i viola sbagliano"

Il Como ritrova la vittoria grazie ai suoi talenti offensivi e condanna una Fiorentina sempre più in difficoltà. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Mattia Liberali sblocca la partita con un mancino di pregevole fattura, Nico Paz firma il raddoppio di testa e Douvikas chiude i conti in contropiede. Per i viola, invece, è notte fonda: appena quattro punti in sette giornate, cinque sconfitte in campionato e nessuna vittoria al Franchi da aprile. La squadra di Vanoli ha comunque creato diverse occasioni, arrivando anche a segnare il possibile pareggio con Pongracic, poi annullato dal Var per pochi millimetri. Ma il problema resta la scarsa concretezza offensiva: "Gli attaccanti di Fabregas segnano, quelli di Vanoli sbagliano tutto e tutti", osserva la Gazzetta, evidenziando come le uniche speranze viola siano arrivate da un difensore. Il confronto con la scorsa stagione diventa inevitabile: "I sogni evocati dal mercato estivo stanno lasciando in fretta posto a una realtà di patimenti".

La Fiorentina ha mostrato un buon approccio, pressando alto e provando a sfruttare gli spazi alle spalle della difesa lariana, ma ha pagato le disattenzioni e la fragilità nei momenti decisivi. Dopo il vantaggio di Liberali, Nico Paz ha approfittato di una fuga alle spalle di Jimenez per il 2-0, mentre Douvikas ha punito i viola in ripartenza per il definitivo 3-1. La Gazzetta sottolinea anche i limiti del Como, meno fluido del solito nel possesso e costretto spesso a difendersi vicino alla propria porta, ma capace di resistere grazie a interventi decisivi nella propria area. I numeri confermano le occasioni create dalla Fiorentina, con un valore di expected goals superiore a quello degli avversari (2,25 contro 1,77), ma il rendimento degli attaccanti resta un fattore determinante: "Pellegrino e poi Beto che gli si affianca non valgono mezzo Kean". Per il Como, invece, la vittoria rappresenta un passo avanti nella gestione delle difficoltà, perché "per crescere e interpretare la partita anche in modo diverso, serve anche questo".