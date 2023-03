EURO 2024, Oggi Italia-Inghilterra: le probabili formazioni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera, dopo il flop della non convocazione all'ultimo Mondiale in Qatar, l'Italia di Roberto Mancini torna in campo per affrontare le qualificazioni agli Europei 2024 contro l'Inghilterra allo Stadio Maradona di Napoli. Di seguito le probabili formazioni del match, riportate da Tuttosport.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. Ct: Mancini.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Rice, Bellingham, Henderson; Saka, Kane, Foden. Ct: Southgate.