ESUBERI, Da Brekalo a Sabiri: in tanti rimasti al Viola Park

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tra le tante operazioni in entrata e in uscita la Fiorentina non è riuscita comunque a completare per intero il suo mercato. All'appello infatti mancano le cessioni di alcuni giocatori che non rientrano nei piani tattici di Raffale Palladino. Da Brekalo a Ikonè, da Barak a Infantino, il cui trasferimento al Cosenza in prestito è saltato nella notte dell'ultimo giorno di mercato, tanti sono gli esuberi non piazzati da Pradè e Goretti. Nell'ultimo giorno di mercato tante sono state le squadre che si sono avvicinate a Brekalo, dal Monza all'Empoli, passando per il Getafe e il Valencia, ma alla fine lui, come anche Barak, sono rimasti al Viola Park.

Per il ceco, rimasto fuori dalla trasferta di Felcsut non per motivi fisici, si era mosso il Cagliari ma non è stata trovata la quadra. Discorso simile anche per Christensen e Sabiri. La speranza adesso è che tra Arabia Saudita e altre nazioni dove il mercato è ancora aperto qualche società possa portare un'offerta soddisfacente ai viola. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.