Grosso-Fiorentina, il Sassuolo si aspetta una buonuscita: ecco le tempistiche
Il Sassuolo ha un contratto con Fabio Grosso in scadenza fra un anno (giugno 2027) e di conseguenza, prima che la Fiorentina possa formalizzare il proprio accordo al tecnico (due stagioni con opzione sulla terza), il club emiliano si aspetta una sorta di buonauscita o di riconoscimento (economico o tecnico) per il fatto di aver interrotto in anticipo il rapporto con un tesserato con il quale, sicuramente, avrebbe collaborato volentieri fino alla scadenza naturale del contratto in essere. Per quanto riguarda le tempistiche dell'affare, se davvero oggi la Fiorentina dovesse rendere ufficiale la separazione da Vanoli, è probabile che il passo ufficiale nella direzione di Grosso possa arrivare nelle 48 ore successive o comunque nel weekend.
Lo riporta La Nazione.
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