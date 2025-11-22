Ecco i numeri del primo sold-out stagionale. I tornelli aprono alle 16

vedi letture

Come sottolinea La Nazione oggi in edicola, con la Juventus per la Fiorentina arriverà il primo sold-out stagionale anche se l'atmosfera è diversa dalle altre volte. I tifosi hanno deciso di mettere da parte fischi e contestazione per provare a spingere la squadra ultima in classifica. Olttre 21mila tifosi previsti e circa 300 nel settore ospiti della Juventus, una cornice a metà che sarà però quella delle grandi occasioni. I tornelli apriranno peraltro alle ore 16 per evitare la calca all'ingresso dell'ultimo minuto. Tutti con Vanoli e i suoi giocatori dunque, per trovare la prima vittoria stagionale.