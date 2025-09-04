Dzeko, vecchio a chi? Regista avanzato da modello per i più giovani

Nelle sue pagine iniziali La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica spazio ai calciatori avanti con gli anni che quest'estate sono tornati, o sono sbarcati per la prima volta, in Serie A. Tra questi, Modric, De Bruyne, Vardy e Acerbi (che non ha cambiato maglia ma è rimasto all'Inter), è presente anche Edin Dzeko. 39 anni compiuti il Cigno di Sarajevo con la sua eleganza e la sua classe riesce a nascondere i limiti fisici imposti dalla carta d'identità ingiallita. 10 anni dopo l'inizio della sua prima avventura italiana con la maglia della Roma Dzeko ha deciso di tornare in Serie A con la Fiorentina.

Un centravanti che sa fare tutto, dal gol agli assist fino al gioco di sponda spalle alla porta. Il nuovo numero 9 viola è un attaccante completo che potrà fare da chioccia ai due giovani allievi Kean e Piccoli. Un giocatore veloce soprattutto con la testa, in grado di leggere prima il gioco. Una caratteristica fondamentale per continuare ad essere competitivo anche a 39 anni.