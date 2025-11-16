Gosens punta la Juventus. Robin vuole riprendersi la Fiorentina dopo un avvio difficile

vedi letture

Quella di Robin Gosens è stata un'estate difficile. Il difensore tedesco, protagonista lo scorso anno di una super stagione con al Fiorentina condita da 8 gol e 10 assist, ha rincorso la condizione a causa di qualche problema fisico in preparazione. Insieme al club ha rifiutato una ricchissima proposta per tornare a Bergamo e ha sposato con un triennale il progetto viola dopo il riscatto obbligatorio dall'Union Berlino.

Anche nelle amichevoli estive, riporta La Nazione, non è mai parso brillante, ma in principio si pensò a una condizione fisica da migliorare con il passare delle settimane. E invece è arrivato lo stop muscolare di San Siro che lo sta tenendo ai box anche durante la sosta. L'obiettivo rimane quello di esserci contro la Juventus per cominciare il nuovo percorso alla corte di Vanoli.