DYBALA, Altro stop: rischia di saltare anche il Villarreal

"Dybala ha avuto un problemino al flessore, non nella stessa zona dell’ultimo infortunio, e con lo Spezia non ci sarà". Così Massimiliano Allegri ha annunciato ieri il nuovo stop dell’argentino, che era appena rientrato in gruppo dopo aver saltato le ultime 3 partite per un’elongazione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il tecnico della Juventus ha ammesso anche un filo di preoccupazione per i tanti stop muscolari di questa stagione (sono 16 i giocatori bianconeri che hanno avuto almeno un intoppo di questo tipo finora).

Per Dybala - ribadisce La Gazzetta dello Sport - si tratta del quinto semaforo rosso e in questo caso non è una ricaduta. Per questo nei prossimi giorni farà esami più approfonditi per cercare di capire la causa di questa fragilità, affidandosi anche a specialisti. Dybala finora ha saltato 11 gare nel 2021-22 e a questo punto rischia di perderne altre, compresa la gara di ritorno di Champions col Villarreal tra meno di 10 giorni. Il tutto con le nubi sul futuro che dal punto di vista del contratto - Inter e non solo - possono riservare sorprese inattese.