Due pianticelle viola per un posto: Pioli deve decidere su Kouadio e Kospo
L'edizione odierna de La Nazione dedica spazio alle due pianticelle di casa Fiorentina emerse in queste settimane di ritiro. Sulle tracce di Pietro Comuzzo e Michael Kayode, la società viola si prepara a veder esplodere qualche altro talento cresciuto nel settore giovanile. Potrebbe essere il caso di Eddy Kouadio, reduce da un'ottima fase di preparazione alla pari di un altro giovane come Eman Kospo.
Accomunati dalla K iniziale e divisi da un solo anno di età , giocano nella stessa zolla da difensore centrale di destra e si contenderanno il sesto slot per la difesa della squadra di Pioli. Toccherà all'allenatore prendere la decisione finale su chi promuovere in via definitiva.
