Vanoli non cambia, il Corriere dello Sport: "A Parma la stessa Fiorentina che ha battuto l’Udinese"

vedi letture

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla Fiorentina in vista della gara di sabato contro il Parma. Squadra che vince Vanoli non la cambia, si legge sul quotidiano. Difesa a quattro, Parisi trequartista incursore e Gudmundsson finalmente libero da vincoli tattici per stare vicino - più vicino - a Kean. Risultato? De Gea ha sì subìto gol non riuscendo a mantenere inviolata la porta nemmeno in questa occasione, ma solo per la prodezza di Solet, Parisi è stato uno dei migliori, Gudmundsson il migliore in assoluto e in coppia con il centravanti ex Juventus ha segnato tre reti nel 5-1 ai friulani.

Buoni motivi, anzi ottimi, per trasportare pari pari la Fiorentina anti-Udinese dal Franchi a quella che sarà sabato al Tardini contro il Parma e se c'è come c'è una differenza è per la squalifica di Ranieri: gioca Fortini a sinistra nella linea arretrata a quattro e il problema è risolto. In alternativa, se l'ex Juve Stabia lì non convince, ci può essere Viti che è mancino come Ranieri e può adattarsi a fare l'esterno di difesa: saranno appunto le sedute al Viola Park a dare la risposta.