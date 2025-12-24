Mercato Fiorentina, Coppola più di un'idea. Suggestione Dragusin: ecco l'ostacolo

di Redazione FV

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato della Fiorentina in vista di gennaio. Diego Coppola rappresenta più di un'idea. I viola hanno già avuto dei contatti col difensore del Brighton. E occhio alla suggestione Radu Dragusin, chiesto un mese fa al Tottenham senza successo. Chissà che non torni di moda con Paratici, proprio per l'attuale volontà degli Spurs di privarsene: l'ostacolo è la situazione drammatica in cui versa la Fiorentina, ma il dirigente ex Juve potrebbe fargli cambiare idea prospettandogli un progetto a lungo termine.

Il Chelsea continua a proporre Axel Disasi, fuori rosa, ma ha esaurito le caselle per liberare i prestiti. Mentre nell'ottica di rinforzare la fascia resta il nome di Jeremie Boga in uscita dal Nizza, che peraltro ha alzato in pressing su un giocatore della Fiorentina.