DONADONI, Vlahovic target da Milan. Può funzionare

L'ex CT della Nazionale ed ex giocatore rossonero Roberto Donadoni è fiducioso per il futuro del Milan: "Se continuerà a guardare avanti, senza guardarsi le spalle, lotterà per i primi tre posti. Inter e Juve sono più attrezzate, più complete a livello di organico. E l’accumulo di una stagione lunga e impegnativa pesa. Se però il Milan saprà trasformare la delusione per l’eliminazione dall’Europa League in un nuovo slancio, perché non crederci?". Poi il commento su Vlahovic, accostato al Milan: "È uno dei giovani più interessanti del nostro campionato, ha grandi margini di crescita. Sì, è un target da Milan".