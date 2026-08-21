Dodo-Nottingham Forest, attese novità a breve. Gli inglesi riflettono sul prezzo

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Punto sulla situazione Dodo a cura del Corriere dello Sport - Stadio. Il Nottingham Forest è da qualche giorno sulle tracce del calciatore brasiliano. La società inglese ha chiesto il cartellino del brasiliano, la Fiorentina ha risposto che il prezzo da pagare per averlo è 10 milioni più bonus. Il contratto dell’ex Shakhtar Donetsk scadrà a giugno del prossimo anno (in caso di permanenza è pronto un rinnovo annuale per disinnescare tensioni reciproche). Ad ogni modo il Nottingham sta riflettendo bene sulla proposta da formulare ai dirigenti viola. Sono attese novità a breve.