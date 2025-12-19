Polverosi sul CorSport: "Così la Fiorentina prende in giro la gente"

Polverosi sul CorSport: "Così la Fiorentina prende in giro la gente"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:52Primo Piano
di Redazione FV

Il giornalista Alberto Polverosi ha scritto un fondo sul Corriere dello Sport - Stadio relativo a Losanna-Fiorentina: "Se la Fiorentina è diventata una squadra da Serie B, con giocatori da Serie B, pazienza. Succede. Raramente, ma succede. Se invece questa squadra gioca così, come ieri a Losanna e come tante altre volte, senza rendersi conto che in questo modo prende in giro la gente, allora no, non ci siamo. Che non vengano a parlare di paura, perché si può avere paura solo del male, non di giocare a calcio, non di una partita sul campo di una squadra di medio-basso livello tecnico che ieri sera, in certi momenti, sembrava il Real Madrid".