DIFESA, Tre nomi per il post-Milenkovic: in pole...

Spazio ai principali temi legati al mercato viola sulle colonne odierne di Tuttosport: il trasferimento di Romero al Tottenham e quello di Demiral all'Atalanta daranno un'accelerata alla partenza di Milenkovic. La Fiorentina si è rassegnata visto che il difensore serbo in scadenza l'anno prossimo non ha intenzione di rinnovare. Per non perderlo a parametro zero i viola sono dunque pronti a trattarne la cessione col miglior offerente e si sono già cautelati bloccando l'ex Nastasic in uscita dallo Schalke 04, restando però vigili pure su altri profili: il 'vecchio' pallino Rugani, il bresciano Cistana e il 24enne Kouyate del Metz.