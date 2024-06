DIFESA, Nessuna rivoluzione ma servirà un centrale

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne de La Nazione viene fatto un bilancio di quello che sarà il futuro di buona parte dell'organico difensivo della Fiorentina, un reparto che non subirà alcuna rivoluzione ma qualche probabile modifica. A destra Dodo e Kayode rappresentano un lusso, a sinistra Biraghi e Parisi sono due certezze. In mezzo la conferma di Quarta ha già sgombrato il campo da equivoci. Ranieri è destinato a rimanere, così come Milenkovic.

A meno che (come per Kayode) non arrivino offerte concrete e importanti nelle prossime settimane. Manca un centrale, è una lacuna che la rosa si porta dietro dalla scorsa stagione: serve un giocatore esperto, in grado soprattutto di giocare in una linea a quattro e nella difesa a tre. Nome da tenere in considerazione quello di Dossena del Cagliari (nella foto), profilo emergente non eccessivamente costoso. Da valutare in ritiro Lucchesi.