DIFESA, La forza di Palladino e Motta. Meglio solo il Napoli

Se i due allenatori sono sempre stati considerati fautori di un gioco offensivo e divertente, a risaltare nelle stagioni di Juventus e Fiorentina per ora sono i numeri relativi alla fase difensiva. Con tredici gol subiti da entrambe, Fiorentina e Juventus sono le seconde migliori difese del campionato, precedute soltanto dal Napoli che di gol ne ha subiti 12. Sette gare senza subire gol per la Fiorentina su sedici partite giocate, dieci partite chiuse a porta inviolata per la Juventus in diciassette gare. Questi i numeri e i clean sheet delle due formazioni.

Non solo, la Fiorentina con i gol di Lucca e Thauvin lunedì scorso è tornata a prendere due gol in una singola gara di campionato, cosa che non succedeva dalla sconfitta di Bergamo di metà settembre. Per quanto riguarda i bianconeri invece la maggior parte dei clean sheet, 7, sono arrivati nelle prime otto giornate, mentre nelle ultime tre partite per bene due volte, contro Bologna e Venezia ha subito più di una rete. Tanto di questo super rendimento della Fiorentina è merito di David De Gea che con parate straordinarie in alcune partite, Como, Genoa e Cagliari, ha letteralmente salvato il risultato. Se contro il Milan, con due rigori parati ha vissuto il suo apice da quando è arrivato a Firenze, la gara di Bergamo contro l'Atalanta è stato invece fin qui l'unico scivolone. A riportarlo è La Repubblica (Firenze).