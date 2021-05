DIFESA, È la quattordicesima peggiore della Serie A

Da undici partite consecutive, la Fiorentina non riesce a chiudere una partita senza prendere gol. Ieri pomeriggio, Palacio ha preso il tempo in tutte le occasioni alla difesa viola e ha trafitto Dragowski. In due circostanze con la palla a terra, cogliendo impreparati Pezzella, Milenkovic e compagni. Con 57 reti subite, la Fiorentina ha la quattordicesima peggior difesa del campionato insieme al Cagliari. Di più hanno subìto soltanto il Crotone, non a caso già retrocesso in serie B, il Parma, lo Spezia e il Benevento. Il giorno più nero della retroguardia viola è stato vissuto lo scorso 17 gennaio a Napoli quando il passivo fu di 6-0. Lo scrive il Corriere Fiorentino.