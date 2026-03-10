FirenzeViola

Fiorentina-Rakow in un Franchi deserto: attesi 6.000 spettatori

Fiorentina-Rakow in un Franchi deserto: attesi 6.000 spettatoriFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:15Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Si prospetta, per l'ennesima volta, un Franchi spettrale in una serata europea. Trattasi pur sempre di un ottavo di finale di competizione internazionale, ma Fiorentina-Rakow, gara in programma giovedì alle 21, dovrebbe avere il pubblico delle 'piccole' occasioni. A oggi venduti circa 6.000 biglietti, con 350 polacchi che dovrebbero essere presenti nel settore ospiti.

Per adesso quindi attesi pocopiù di 6mila presenti: i numeri delle presenze in Conference sono glaciali (e in diminuzione), con 9mila spettatori contro lo Jagiellonia. Stavolta, seppur il livello della competizione sia salito e l'orario sia migliore (fischio d'inizio alle 21 anziché alle 18.45) la risposta potrebbe essere ancora più glaciale da parte della tifoseria viola.