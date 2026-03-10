FirenzeViola
Fiorentina-Rakow in un Franchi deserto: attesi 6.000 spettatori
FirenzeViola.it
Si prospetta, per l'ennesima volta, un Franchi spettrale in una serata europea. Trattasi pur sempre di un ottavo di finale di competizione internazionale, ma Fiorentina-Rakow, gara in programma giovedì alle 21, dovrebbe avere il pubblico delle 'piccole' occasioni. A oggi venduti circa 6.000 biglietti, con 350 polacchi che dovrebbero essere presenti nel settore ospiti.
Per adesso quindi attesi pocopiù di 6mila presenti: i numeri delle presenze in Conference sono glaciali (e in diminuzione), con 9mila spettatori contro lo Jagiellonia. Stavolta, seppur il livello della competizione sia salito e l'orario sia migliore (fischio d'inizio alle 21 anziché alle 18.45) la risposta potrebbe essere ancora più glaciale da parte della tifoseria viola.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
