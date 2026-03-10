Vanoli vuole risparmiare De Gea col Rakow, ma come? Le ipotesi

Un capitolo a parte nelle possibili scelte di Vanoli in vista del Rakow secondo La Gazzetta dello Sport lo merita il discorso portiere La volontà sarebbe quella di risparmiare anche De Gea contro i polacchi, ma Lezzerini è infortunato e per questo la società ha chiesto di fare un cambio in lista Uefa e inserire Christensen, una modalità consentita per gli estremi difensori nel caso di tempi di recupero medio-lunghi. La regola prevede che lo stop debba essere di oltre trenta giorni, da calcolare dal momento dell’infortunio.

Lezzerini si è fatto male il 26 febbraio nel ritorno dei playoff con lo Jagiellonia ed è a questa data che vanno aggiunti 31 giorni. La Fiorentina ha fatto la richiesta e aspetta una risposta che dovrà arrivare entro il giorno della partita.