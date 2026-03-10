Che turnover col Rakow. Da Kouadio a Braschi, la possibile formazione viola

La Nazione prova ad immaginarsi la possibile formazione della Fiorentina per affrontare il Rakow giovedì sera al Franchi per la Conference League. L'obiettivo sarà far riposare tutti i titolari, per questo c'è da aspettarsi undici giocatori diversi rispetto al campionato. A partire dalla porta dove ci sarà Christensen al posto di De Gea. Davanti a lui una linea difensiva completamente inedita con Fortini, Comuzzo, Kouadio e Balbo.

In mediana ci sono meno scelte e per questo toccherà a Fabbian con Mandragora e Ndour. Possibile il coinvolgimento a partita in corso di Deli e Bonanno. In attacco tutto lascia pensare al debutto di Braschi, scrive il quotidiano. Con lui ipotizzabile un tridente completato da Harrison e Fazzini.