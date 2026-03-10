Che turnover col Rakow. Da Kouadio a Braschi, la possibile formazione viola
FirenzeViola.it
La Nazione prova ad immaginarsi la possibile formazione della Fiorentina per affrontare il Rakow giovedì sera al Franchi per la Conference League. L'obiettivo sarà far riposare tutti i titolari, per questo c'è da aspettarsi undici giocatori diversi rispetto al campionato. A partire dalla porta dove ci sarà Christensen al posto di De Gea. Davanti a lui una linea difensiva completamente inedita con Fortini, Comuzzo, Kouadio e Balbo.
In mediana ci sono meno scelte e per questo toccherà a Fabbian con Mandragora e Ndour. Possibile il coinvolgimento a partita in corso di Deli e Bonanno. In attacco tutto lascia pensare al debutto di Braschi, scrive il quotidiano. Con lui ipotizzabile un tridente completato da Harrison e Fazzini.
Pubblicità
Primo Piano
Kean in tribuna, gli spareggi mondiali dell’Italia: quella nebbia intorno a Moise. Spenta e distante, la Fiorentina è l’opposto di Firenze (e nessuno sa intervenire). Paratici sta valutando tutti i settori, a fine stagione la verità…di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Kean in tribuna, gli spareggi mondiali dell’Italia: quella nebbia intorno a Moise. Spenta e distante, la Fiorentina è l’opposto di Firenze (e nessuno sa intervenire). Paratici sta valutando tutti i settori, a fine stagione la verità…
Copertina
Mario TeneraniSarà sofferenza fino all'ultima di campionato. Che tristezza, squadra incapace di fare di più. Ci avete sfiniti con queste prestazioni. Kean ha problemi, rischia anche Cremona. Lezzerini ko: in lista UEFA dentro Christensen
Redazione FVFirenzeViolaFiorentina-Parma 0-0, i viola non vanno oltre il pari tra i fischi del Franchi
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com