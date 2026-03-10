Fiorentina in campo: le immagini dell'allenamento odierno al Viola Park

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:45
di Redazione FV

Anti-vigilia europea per la Fiorentina: i viola sono scesi in campo al Viola Park nelle scorse ore per preparare la gara in programma giovedì, in casa, contro il Rakow, sfida valevole per gli ottavi d'andata di Conference League. Paolo Vanoli ha diretto l'allenamento di oggi, con le immagini della seduta che sono state condivise dai canali ufficiali del club.

