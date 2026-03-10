Palladino rivela: "Arrivati in bocca al lupo da miei ex giocatori alla Fiorentina"
Nelle parole alla vigilia della sfida tra Atalanta e Bayern Monaco in programma stasera a Bergamo, l'allenatore orobico Raffaele Palladino ha rivelato anche un retroscena sul supporto ricevuto in questi giorni: "Sentiamo il tifo degli italiani - le parole riportate da La Gazzetta dello Sport - mi sono arrivati messaggi di incoraggiamento, anche dai miei ex calciatori di Fiorentina e Monza – ha rivelato Palladino. Non vogliamo porci limiti, vogliamo giocarcela sapendo che il Bayern Monaco è una squadra davvero forte".
