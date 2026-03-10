La Fiorentina smentisce le parole di Pino Vitale: "Ricostruzione infondata"

La Fiorentina smentisce le parole di Pino Vitale: "Ricostruzione infondata"
In merito a quanto riferito ieri sera da Pino Vitale nella trasmissione “Zona Mista” di RTV38, secondo il quale il ds della Fiorentina Paratici dalla tribuna darebbe indicazioni tecniche alla panchina, attraverso comunicazioni con Cavalletto, raccogliamo nuove smentite dalla Fiorentina anche questa mattina con il club che non conferma la ricostruzione in questione considerandola infondata.