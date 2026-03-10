La Fiorentina per l'algoritmo sarebbe in zona Conference. Il dato su Kean

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio riporta un dato piuttosto impressionante sui problemi offensivi della Fiorentina: alla squadra viola in campionato mancano 17 punti che sarebbero dovuti arrivare con 12 gol di cui 9 abbondanti dai suoi attaccanti, Kean e Piccoli. Sono i numeri espressi da un algoritmo che metterebbe la Fiorentina in zona Conference League se avesse segnato tutte le volte che doveva. A nessuno in Serie A mancano così tanti punti nella "classifica attesa" in base alle statistiche come alla Fiorentina.

La squadra gigliata dovrebbe avere 42,5 gol all'attivo ma attualmente sono 30 le segnature stagionali, 12° attacco in Serie A a pari merito con il Cagliari. Moise Kean resta in cima alla classifica dei giocatori con più tiri in Serie A, arrivato a 95 e scavalcato solo da Nico Paz a 96: gli expected goals per l'attaccante della Fiorentina sono 14,38 contro gli reali. Tanto per intendersi, il secondo in questo speciale dato è David della Juventus con un coefficiente di -3 gol realizzati rispetto ai gol attesi. Il terzo in classifica? Roberto Piccoli, a quota 2 con invece 5 gol attesi: anche lui è a -3 reti realizzate rispetto alle statistiche.