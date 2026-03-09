La moviola di Edmondo Pinna: bene Zufferli, non c'è rigore su Gudmundsson

Il Corriere dello Sport, tramite Edmondo Pinna, commenta la direzione arbitrale di Luca Zufferli, arbitro di Fiorentina-Parma, gara disputata ieri e terminata 0-0. Ventisei falli e due ammoniti sono il fatturato di Zufferli in una partita a tratti anche complicata ma che lo ha visto più presente rispetto a Lazio-Genoa, ultimo domicilio conosciuto. Dai tre rigori della partita dell’Olimpico allo zero nella gara del Franchi, con almeno tre episodi nelle due aree. Anche se, almeno in un caso, ci sarebbe dovuto essere un cartellino giallo, viste le indicazioni di Rocchi.

Il Corriere chiarisce poi uno dei pochi casi da moviola: nella ripresa Albert Gudmundsson cade (siamo in Quaresima....), movimento più vicino ad un tuffo (si mette davanti a Troilo, indietreggia con la schiena e si butta) anche se c’è una leggera trattenuta per la maglia sul lato destro. Nessun rigore.