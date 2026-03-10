Serie A, per la Fiorentina ora 5 partite di "non ritorno": ecco quali

L'edizione odierna de La Nazione ripesca le parole di Fabio Paratici al momento della presentazione come nuovo dirigente della Fiorentina. Perché quando l'ex Juventus e Tottenham disse: "Soffriremo fino al 24 maggio", le sue parole furono lette come un richiamo all'attenzione, non come una profezia che si sarebbe avverata. A maggior ragione il concetto "non ci potremo tirare fuori da questa situazione con due o tre buone partite" è una frase che riletta oggi mostra tutta la sua verità.

La lotta salvezza è entrata nel vivo e la Fiorentina non potrà permettersi più tanti passi falsi a partire dalla prossima partita contro la Cremonese: il quotidiano scrive che ci sono almeno 5 partite delle ultime 10 che sono "di non ritorno", che la squadra viola non può permettersi di perdere. La prima è con la Cremonese, poi Verona, Lecce e le gare interne contro Sassuolo e Genoa.