Kospo torna in Nazionale, ma Under21: sarà convocato dalla Bosnia
Eman Kospo pronto per l'Under21 bosniaca. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttomercatoWeb figurerà nella lista della Nazionale Under 21 della Bosnia che nelle prossime ore verrà diramata dal Commissario Tecnico Slobodan Starčević, impegnata contro Slovenia e Israele per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Una piccola consolazione per il classe 2007, il quale ha trascorso l'ultimo mese ai box per una botta alla caviglia subita in una gara tra la Fiorentina Primavera ed il Napoli che gli è costata anche la chiamata con i più grandi (che potrebbero trovare l'Italia nell' eventuale finale dei playoff).
Arrivato la scorsa estate dopo un percorso con le giovanili del Barcellona che lo ha portato a trionfare la Youth League, Eman Kospo finora non ha ancra fatto il suo esordio con la prima squadra dei viola.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati