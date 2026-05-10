De Rossi sul taccuino di Paratici, per Repubblica però: "Grosso resta il candidato principale"
FirenzeViola.it
La Fiorentina oggi al Franchi troverà contro un Genoa che ha avuto, con De Rossi in panchina, una traiettoria simile a quella della squadra gigliata. Arrivato proprio nella stessa giornata di Vanoli sulla panchina del grifone e dopo aver debuttato proprio con i viola Ddr ha salvato i rossoblù con largo anticipo, alzando la media punti e rivoluzionando la squadra. Finito sul taccuino di Paratici, anche se indietro rispetto a Grosso candidato principale per diventare l’allenatore la prossima stagione, De Rossi sarà comunque un osservato speciale. Lo riporta La Repubblica.
Pubblicità
Rassegna stampa
Manca sempre meno alla fine dell'agonia, oggi le prime risposte. Da quelle dovrà per forza ripartire la Fiorentinadi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Manca sempre meno alla fine dell'agonia, oggi le prime risposte. Da quelle dovrà per forza ripartire la Fiorentina
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Genoa, le probabili formazioni: Piccoli verso la titolarità. Torna Mandragora in mezzo
Alberto PolverosiIl "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol ogni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?
Luca CalamaiPerché Kean deve restare, perché Gud deve partire, perché mi fa paura Grosso, perché Commisso deve parlare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com