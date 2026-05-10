De Rossi sul taccuino di Paratici, per Repubblica però: "Grosso resta il candidato principale"

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La Fiorentina oggi al Franchi troverà contro un Genoa che ha avuto, con De Rossi in panchina, una traiettoria simile a quella della squadra gigliata. Arrivato proprio nella stessa giornata di Vanoli sulla panchina del grifone e dopo aver debuttato proprio con i viola Ddr ha salvato i rossoblù con largo anticipo, alzando la media punti e rivoluzionando la squadra. Finito sul taccuino di Paratici, anche se indietro rispetto a Grosso candidato principale per diventare l’allenatore la prossima stagione, De Rossi sarà comunque un osservato speciale. Lo riporta La Repubblica.