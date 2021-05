DE PAUL, Si muove il Milan. Valutazione di 40mln

Rodrigo de Paul ha una nuova pretendente. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan si è mosso per il centrocampista dell'Udinese, valutato ben 40 milioni dalla società bianconera. Maldini e Massara puntano ad abbassare tale cifra tramite qualche giovane promettente, come Hauge, Pobega o Brescianini. Sarà bagarre? I vertici dell’Udinese hanno preso atto dell’interesse del Milan per il calciatore argentino, ma si sono riservati di dare una risposta più avanti. Anche perché De Paul piace molto anche ad altri club, tra cui Juventus e Inter, per cui potrebbe partire la bagarre ben presto.