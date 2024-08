DE GEA, La Viola ha valutato le condizioni fisiche, poi l'ok

Ieri è stata la giornata dell'arrivo di David De Gea a Firenze, in occhiali da sole e sorriso e bella mostra. L'edizione fiorentina di Repubblica parla dell'operazione voluta fortemente dallo stesso portiere che in queste settimane ha rifiutato diverse proposte spingendo per la Serie A. La Fiorentina ha valutato le sue condizioni fisiche e atletiche. Poi ha dato l’ok definitivo, con un contratto di un anno a 1.2 milioni di euro più l’opzione per la seconda stagione. In quel caso lo stipendio salirebbe a 2.2 milioni. Ora il club viola riflette su Terracciano e Christensen con l'idea di far avanzare Martinelli e il pari età (classe 2006) Leonardelli.