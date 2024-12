DE GEA, In Spagna lo celebrano, a Manchester lo rimpiangono

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Tutti pazzi per David De Gea. Indiscutibile uomo copertina della prima parte di stagione della Fiorentina, lo spagnolo è tornato ai vertici del calcio europeo e da Manchester, come rimarca oggi il Corriere Fiorentino, lo rimpiangono. Con 42 interventi riusciti su 56 tiri in porta subiti De Gea ha collezionato il 78,6% di parate in campionato: nessuno ha fatto bene come lui. Sui social non mancano le richieste al portiere spagnolo di tornare a casa, come fatto anche dalla star delle freccette e tifoso dei Red Devils Luke Littler, che sulle proprie storie Instagram aveva chiesto di «riportare De Gea» a Manchester, dopo l’errore di Onana contro il Viktoria Plzen.

Ma non solo in Inghilterra, gli interventi prodigiosi di De Gea risuonano anche al di fuori dell'Italia, come accade in Spagna, sua terra madre: per il quotidiano spagnolo Marca, l'intervento miracoloso su Vlahovic di domenica sera, è un’opposizione destinata a finire tra le migliori parate dell’anno. E come dimenticare, ancora, la risposta sulla punizione di Dybala contro la Roma, o la prestazione di fine estate con la Puskas Akademia nella lotteria dei rigori degli spareggi Conference, con il numero 43 (fin da subito) decisivo. «Superman De Gea», come titolò il Mundo Deportivo dopo la vittoria con il Genoa, è tornato ad attrarre su di sé un’attenzione significativa anche fuori dai confini nazionali.