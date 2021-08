DALLE MURA, La Reggina lo rivuole in prestito, ma...

La Reggina si sta muovendo sul mercato in vista della nuova stagione sotto la guida di Alfredo Aglietti. Per il reparto arretrato, scrive La Gazzetta dello Sport, i calabresi hanno intenzione di tentare l’assalto per riavere in prestito Christian Dalle Mura dalla Fiorentina. Il difensore ha già raccolto con il club di Reggio 9 presenze. Tuttavia, come riporta La Nazione, sembrerebbe che il giocatore possa restare a Firenze almeno fino a gennaio.