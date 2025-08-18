Dalla Slovacchia a Cagliari direttamente, la tabella di marcia dei viola

vedi letture

Dopo la sconfitta di giovedì sera contro la Japan University, ieri i viola hanno sostenuto un allenamento congiunto con il Viareggio. Un test che ha aiutato Pioli e tutto il gruppo squadra ad accelerare il percorso di avvicinamento all'avvio ufficiale della stagione con il doppio impegno ravvicinato, giovedì-domenica, contro Polissya e Cagliari. Contro i bianconeri di Versilia pioli ha fatto tante rotazioni e ha provato come schema, cosa già testata nel finale dell'ultima amichevole, anche il 3-5-2. La preparazione dei gigliati continuerà al Viola Park con tre allenamenti mattutini in programma oggi, domani e mercoledì, giorno della partenza per Presov.

Dalla Slovacchia poi Pioli e la squadra partiranno direttamente alla volta della Sardegna. Già venerdì mattina infatti i gigliati si alleneranno a Pula, vicino Cagliari, per preparare la prima giornata di campionato contro i rossoblu. A riportarlo è La Nazione.