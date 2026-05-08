Dal '78 al 2019, i precedenti col Genoa al Franchi: 7 pari nelle ultime 10

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Come sottolinea La Nazione, quando a Firenze si affrontano Fiorentina e Genoa, il segno X è ormai quasi una tradizione: sette degli ultimi dieci incroci tra viola e rossoblù sono infatti terminati in parità e quattro delle cinque gare disputate nel mese di maggio al Franchi si sono chiuse con un pari. Inevitabile che la mente dei tifosi corra al 26 maggio 2019, nell’ultima partita dell’era Della Valle, quando uno 0-0 senza farsi male salvò entrambe le squadre. Ma c’è anche un precedente amarissimo per il Genoa: il 7 maggio 1978 finì ancora 0-0 ma la Fiorentina si salvò e il Grifone retrocesse in B