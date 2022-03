DAINELLI, Come fermare Vlahovic. Milenkovic è ok

"Vlahovic è un fenomeno, ma la Fiorentina può far male alla Juventus". A dirlo al Corriere Fiorentino è Dario Dainelli, ex capitano e dirigente viola che sabato sera era ad Empoli a seguire la partita della Juventus in compagni di Gilardino e dice la sua su come arginare Vlahovic: "Difficile fermarlo. Ora poi è in uno stato mentale di sicurezza massima e quindi è ancora più dura. Però Milenkovic se la può giocare. Luperto, giocatore che Andreazzoli aveva messo addosso a Vlahovic, nella fisicità lo subiva, perché non ha la struttura fisica che poteva consentirgli di arginare il serbo. Ma Milenkovic, con la sua prorompenza fisica, può limitarlo. Vi faccio un esempio: nel derby contro il Torino, Vlahovic ha sofferto la forza e la presenza di Bremer. Milenkovic dovrà fare altrettanto".