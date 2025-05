Da Torino: l'affare Fagioli accontenta tutti, alla Juventus circa 18 milioni

Nel dare notizia del riscatto di Nicolò Fagioli da parte della Fiorentina, Tuttosport commenta la notizia anche da parte bianconera. Si riparte dal comunicato della Juventus: «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Acf Fiorentina per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Fagioli a fronte di un corrispettivo di 2,5 milioni di euro, pagabili in due esercizi; tale accordo prevede oneri accessori pari a 0,2 milioni. Inoltre, l’accordo prevede l’obbligo da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione sportiva 2024/2025. E prevede inoltre la facoltà da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a 13,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 2,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi».

Nelle casse bianconere, oltre ai 2,5 milioni del prestito, entreranno 13,5 milioni di parte fissa del riscatto più altri eventuali 2,5 milioni di bonus per un totale dell’operazione che può raggiungere i 18,5 milioni complessivi. Un affare per tutti: per il centrocampista che rimane in un club in cui ha ritrovato fiducia; per la Fiorentina che potrà contare anche nel futuro di un elemento di qualità tecnica in rosa; per la Juventus che inserisce risorse economiche fresche in vista di una campagna acquisti estiva che dovrà riportare il club bianconero ai vertici.