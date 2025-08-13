Da Kouadio a Fortini: 4 giovani pronti al salto. Chi verrà confermato?

Il Corriere Fiorentino fa il punto sui 4 calciatori giovani della Fiorentina che potrebbero trovare in spazio in stagione dopo aver ottenuto minuti importanti nelle amichevoli estive. Tommaso Martinelli, Eman Kospo, Eddy Kouadio e Niccolò Fortini: tutti under 20 in cerca di un posto in squadra. Tre 2006 e un 2007.

Eddy Kouadio ha giocato 267 minuti in sei partite a cui aggiungere la titolarità contro Grosseto e Leicester e ha impressionato per la spavalderia mostrata a Old Trafford. Con 220 minuti in 4 amichevoli, Martinelli ha potuto finalmente vivere un'estate con un ruolo definito alle spalle di De Gea. Kospo è il più giovane del quartetto e con con i suoi 162 minuti ha preso confidenza con la realtà gigliata. Il centrale elvetico è rimasto in panchina nelle ultime due amichevoli e spetterà a Pioli l’ultima parola in ottica prima squadra.

Ultimo per minutaggio Niccolò Fortini: l’esterno, reduce dal più che positivo prestito alla Juve Stabia in serie B e alle prese a inizio ritiro con le scorie di un problema all’ileopsoas, ha potuto mettersi in mostra come vice Dodò in appena 57 minuti: il giudizio resta ancora in sospeso.