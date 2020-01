DA FERRARA, A Firenze può cominciare la rimonta

Da Ferrara i quotidiani a tiratura locale provano a dare spinta alla SPAL, attesa oggi alle 15 dallo scontro salvezza in casa della Fiorentina. La squadra dell'ex Semplici è chiamata a vincere se vuole sperare, ed è quello che viene ricordato anche da Il Resto del Carlino. "SPAL, ora l'orgoglio. La rimonta deve cominciare oggi a casa di una Fiorentina in difficoltà", è quanto si legge all'interno del quotidiano. Non è da meno La Nuova Ferrara, il cui titolo parla chiaro: "La SPAL al giro di boa con un imperativo. Vincere a Firenze per alimentare la speranza". I bianco-azzurri, insomma, paiono intenzionati a reagire. Viola avvertiti.