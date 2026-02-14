Mandragora: "Alla Fiorentina sento responsabilità e mi fa piacere"

Prima del calcio d'inizio della partita contro il Como, il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato così a DAZN: "Sono uno dei ragazzi più vecchi e che è qui da più tempo quindi è una responsabilità che sento e che mi fa piacere avere. Cerco di aiutare i ragazzi più giovani, sono nel pieno della maturità e spero di continuare a fare così".