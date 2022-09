CUCCI, Ha vinto il Bologna di Sinisa ma senza Sinisa

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Italo Cucci commenta così il successo del Bologna contro la Fiorentina, la prima gara dopo l'esonero si Sinisa Mihajlovic. "Il Bologna ha vinto il derby dell’Appennino. Ne ho visti di più belli, ma questo farà storia. Perché ha vinto il Bologna di Sinisa senza Sinisa. I suoi ragazzi sono entrati in campo con due opzioni: una, prudente, «giocheremo per te», l’altra, eroica, «vinceremo per te». Lo stadio - tempio della fede rossoblù - ne suggerisce un’altra, cinica, pratica: il silenzio. Già. Il nome di Mihajlovic ieri non s’è mai sentito. Ma almeno uno un pensiero a Sinisa l’avrà rivolto: dico Arnautovic, il vincitore, l’unico rossoblù con i piedi da gol che l’ex allenatore ha voluto trattenere a Bologna, pur richiesto altrove con buoni ingaggi: protagonista assoluto:, prima lancia Barrow al 59’, per il gol del pareggio, poi ci pensa lui direttamente, dopo un suggerimento di Kasius, a mettere in rete il gol della vittoria al 62’. Come se il Bologna non fosse quell’accozzaglia di poveracci che nel 2022 aveva vinto solo quattro volte".