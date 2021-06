CT ARGENTINA, Serie A sempre punto di riferimento

Nella lista dei convocati di Lionel Scaloni per l'Argentina figurano tanti protagonisti della Serie A. Il CT argentino ne ha passati in rassegna alcuni in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Da buon argentino le posso dire che il campionato italiano è sempre un punto di riferimento, poi non è che convochiamo in base al torneo, ma per quello che fanno i giocatori. In Italia ne abbiamo tanti che rendono a buon livello e per quello li chiamiamo, in aggiunta al fatto che tutti noi dello staff siamo attratti dal modello e dalla cultura della Serie A e del vostro calcio.

Romero l’avevamo già chiamato per le partite cancellate per il Covid, non è una sorpresa, la sua stagione si commenta da sola: ha avuto un miglioramento evidente. Palomino è un centrale mancino che ci serve, nell’Atalanta è stato tra i migliori, ha le idee chiare e può darci parecchio. Idem Molina: ha voglia, è giovane, viene da 5-6 mesi molto interessanti e gioca in una posizione dove cerchiamo ricambio". Non ha parlato di Martinez Quarta, che stasera però giocherà titolare contro il Cile.