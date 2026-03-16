Cremonese-Fiorentina, saranno poco più di 100 i tifosi viola presenti allo Zini

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Nell'ultimo Cremonese-Fiorentina, semifinale d'andata di Coppa Italia, aprile 2023 (vittoria degli ospiti per 2-0 con le reti di Cabral e Nico Gonzalez) lo Zini fu colorato da oltre 6mila tifosi viola. Oggi ce ne saranno poco più di 100. Un dato in gran parte dovuto al divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Firenze (condizione che varrà fino a fine stagione).

Ma alla notizia arrivata dalla Questura di Cremona, che a differenza di quelle di Como e Udine ha deciso di aprire il settore ospiti ai viola non residenti a Firenze, non è seguito un esodo - simile a quelli dei tifosi di Roma e Napoli, anche loro alle prese col divieto di trasferta. Tutto esaurito negli altri settori dello Zini, che quindi alle ore 20.45 di stasera sarà in pratica al cento per cento di fede grigiorossa. Lo riporta il Corriere dello Sport.