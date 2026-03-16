“Voglia di segnare ma senza scoprirsi”: la Repubblica analizza Fiorentina-Cremonese

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La Fiorentina che stasera affronterà la Cremonese sarà simile a quella delle ultime versioni di campionato, specie con il Parma. Questo il pensiero de la Repubblica, che stamani sottolinea come la squadra viola sarà si vogliosa di segnare ma molto più attenta a non subire ripartenze, contropiedi, situazioni che potrebbero danneggiare la partita e, di conseguenza, la classifica.

A fare la differenza, in positivo, dovrà essere l’atteggiamento di un gruppo che spesso ha tirato fuori prestazioni clamorose con avversarie sulla carta più forti — Milan, Lazio, Como, Bologna — ma che allo stesso tempo si è impantanato con compagini alla portata o più deboli, perdendo un sacco di punti che oggi regalerebbero una situazione più tranquilla.