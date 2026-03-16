“Un lunedì da leoni”: per il CorFio la sfida con la Cremonese è un bivio per la Fiorentina

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"Un lunedì da leoni", questo il titolo con cui apre l'edizione sportiva questa mattina il Corriere Fiorentino. Il riferimento è ovviamente alla sfida che attende la Fiorentina questa sera in casa della Cremonese, un match che è un vero e proprio spareggio salvezza. "L’inquietante trasferta di Cremona non è decisiva nel senso stretto del termine perché poi resteranno nove giornate di campionato, ma è un bivio cruciale nella via crucis della Fiorentina. La partita più importante della stagione. Perché, qualunque sia il risultato, segnerà il finale di stagione: una vittoria allontanerebbe il baratro e consegnerebbe a Vanoli e alla sua truppa scellerata, fiducia, autostima e la serenità per affrontare meglio lo sprint.

Il pari lascerebbe più o meno le cose come stanno, con la Fiorentina ancora fuori dalla zona rossa, ma con gli stessi patemi. La vittoria della Cremonese, che manca da quattordici giornate in cui la squadra di Nicola ha messo insieme appena quattro pareggi, sarebbe una sorta di tsunami. Peggio della debacle di Udine. Perché spedirebbe la Viola di nuovo all’inferno, senza certezze, con l’acqua alla gola, il morale sotto i tacchi e l’Inter all’orizzonte prima della sosta per la Nazionale".