CORR.SPORT-STADIO, Iachini riparte dai '97

Iachini riparte dai '97. Il Corriere dello Sport sottolinea come la vera spina dorsale della Fiorentina attuale sia formata da giocatori nati nel 1997 e arrivati ora ad un punto di svolta delle loro carriere. Dragowski, Milenkovic, Castrovilli e Chiesa: tutti super titolari e astri nascenti del calcio italiano. Nati in un'annata storica, quella di Ronaldo il Fenomeno per la prima volta in Italia e del ritiro di Baresi. Dell'esordio in Nazionale di Buffon e del primo libro di Harry Potter. Per i quattro viola sarebbe anche pronto il rinnovo con proposte e contratti milionari: il sogno di Rocco Commisso sarebbe calare il poker di prolungamenti. Anche se la priorità - ad oggi - resta il campo.