CORRIERE SPORT, Ribery sabato sarà tra i convocati

Nelle pagine della sua edizione odierna, Il Corriere dello Sport affronta il tema di Franck Ribery e del suo rientro, con una gestione oculata da parte dello staff tecnico della Fiorentina, in primis l'allenatore Iachini. Il francese avrebbe voglia di tornare sin da subito, ha la smania di un ragazzino, ma l'età parla chiaro, e serve gestirlo, per evitare problemi, specie alla luce dei problemi ancora presenti fatti emergere da Antognoni un paio di sere fa. Sabato consulto con lo staff medico, poi sarà il tecnico a decidere per l'ultima parola. Mentre in allenamento inventa giocate di stile in favore dei compagni, la convocazione per il Brescia, 200 giorni dopo, dovrebbe essere già cosa fatta.