CORRIERE FIORENTINO, Ribery corre e palleggia

"Franck corre. E palleggia". È questo il titolo con cui il Corriere Fiorentino commenta gli sviluppi sull'infortunio di Franck Ribery, ritratto ieri sul campo da gioco intento a palleggiare con il pallone. Quasi tre mesi dopo l'ultima volta, il francese ha ricominciato ad accarezzare la sfera da gioco. L'infortunio alla caviglia è alle spalle e la riabilitazione continua ogni giorno per tornare a giocare il prima possibile. In questi giorni ha ricominciato a correre, a corpo libero e in un’unica direzione. Ha provato anche i primi cambi di direzione, senza farlo al massimo della forza fisica ma sollecitando comunque l’arto che si sta definitivamente stabilizzando. Iachini spera di poterlo ritrovare almeno tra i convocati al più presto, così da poter sfruttare almeno il suo carisma. Per rivederlo definitivamente in campo ancora c'è tempo (Iachini ha parlato di un mese), ma intanto Ribery fa passi avanti nel suo recupero.