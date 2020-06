CORRIERE FIORENTINO, Quanti stadi per la Viola

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola titola in prima pagina: "Quanti stadi" e analizza tutte le possibilità a cui sta pensando il Comune. Perché se il progetto Mercafir ormai è stato abbandonato, ci sono altre opzioni che Palazzo Vecchio sta valutando per il nuovo stadio: il Ridolfi su tutti, ma anche l'ipotesi Cascine al posto dell'ippodromo dismesso potrebbe essere un'opzione. Dalla Fiorentina ancora non è arrivato nessun commento alle dichiarazioni di Nardella (leggi qui), mentre Pierguidi continua a credere nel Franchi.